Scavano per le conduttore del gas, scoprono mosaici romani a Teramo

Nella prima seduta del Consiglio comunale di maggio a Martinsicuro, le opposizioni hanno attaccato la maggioranza sui lavori di ampliamento del depuratore.

TERAMO – Ancora scontri in Consiglio Comunale tra maggioranza ed opposizione a Martinsicuro a proposito dell’ampliamento del depuratore. I lavori di ammodernamento dell’impianto sono stati aspramente criticati in particolare dalle liste Europa Verde e Bene Comune, secondo le quali rappresentano uno spreco di risorse pubbliche, il cui risultato non sarà comunque duraturo. Le minoranze martinsicuresi avrebbero invece preferito la delocalizzazione del depuratore di Martinsicuro in altra sede, oppure l’ampliamento di quello di Alba Adriatica.

Nella nota diffusa, si legge: «i gruppi consiliari di Europa Verde e Martinsicuro Villa Rosa bene comune, hanno evidenziato, ancora una volta, la più convinta contrarietà per l’intervento di ampliamento al depuratore di Martinsicuro. La messa a terra comporterà una spesa di 3.700.00€ finanziata da Ruzzo Reti; fondi pubblici da investire nel miglioramento di una struttura che secondo la commissione tecnico-scientifica del Ministero dell’ambiente e la direttiva della Comunità Europea e dal PAI (Piano di assetto idrogeologico del fiume Tronto) è inequivocabilmente a grave rischio alluvione, quindi da delocalizzare. Non si può scegliere, semplicemente il depuratore non può restare dove si trova ora».

Con una missiva che reca la firma delle consigliere Simona Lattanzi e Marta Viola, Europa Verde e Bene Comune hanno protocollato in Comune le richieste di sospensione dei lavori, ai quali è preferibile la delocalizzazione del depuratore o, in alternativa, il potenziamento di quello di Alba Adriatica, di realizzazione di nuovi argini in seconda fila lungo il fiume Tronto, di destinare l’area a Parco Naturale Urbano, di attivare il fitodepuratore contro nitrati e nitriti e di istituire il Coordinamento dei Comuni del Bacino del Tronto. Hanno inoltre richiesto di visionare tutta la documentazione, soprattutto i dati sulla pericolosità idraulica 2017-2020 e 2021-2022 del fiume Tronto e il censimento della rete dell’acquedotto idropotabile del Ruzzo a rischio alluvione e la rete delle acque reflue a rischio alluvione.

In merito alla proposta di spostare il depuratore, l’assessore all’Ambiente Marco Capellacci, pur non dichiarandosi contrario alla proposta, aveva già specificato che allo stato attuale il Comune non avrebbe le risorse per uno sforzo simile. Un’obiezione che però non ha convinto le opposizioni: «Risulta superficiale la scusa dei fondi da reperire, come anche le lungaggini di un progetto di delocalizzazione: sappiamo bene che opere come questa hanno bisogno di tempi tecnici(solo italiani), ma se non si fa partire un confronto e una progettazione, non si farà mai. Stessa cosa per il soprapasso (cavalcavia) che come abbiamo più volte ribadito, è un’opera necessaria per la sicurezza delle persone e la salvaguardia del territorio. Martinsicuro non ha vie di fuga, né di soccorso in caso di alluvione».