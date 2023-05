TERAMO – Domani, venerdì 26 maggio, si terrà nell’auditorium dell’Istituto di Istruzione Superiore “Alessandrini-Marino” di Teramo alle ore 11.00 l’incontro tra gli studenti e l’Arma dei Carabinieri. Dopo aver ospitato il Comandante Alfa, prosegue il percorso di orientamento alla legalità promosso dal Rotary Club Teramo Est in collaborazione con la dottoressa Manuela Divisi, dirigente scolastica IIS Alessandrini/Milli.

Alla presenza del Colonnello Pasquale Saccone, comandante provinciale Carabinieri Teramo, gli interventi del Tenente Colonnello Luigi Vaglio, comandante della compagnia Carabinieri Teramo, ed il luogotenente Lepore, addetto alla Compagnia Carabinieri Giulianova, verteranno sull’organizzazione e l’arruolamento nell’Arma così come su temi vicini alle nuove generazioni quali bullismo e cyber-bullismo.

«Per il nostro club è un gradito dovere contribuire all’organizzazione di eventi aventi al centro il tema della cultura della legalità. Prima il Comandante Alfa, oggi l’attività dell’Arma nella sua sfera più prossima alla vita quotidiana dei cittadini sono testimonianza dell’attenzione che il nostro club rivolge alla formazione di buoni cittadini. Il Rotary – afferma il presidente Domenico Onori –, come ho avuto modo già in passato di affermare, è portatore di alti valori morali: integrità amicizia, servizio. Il motto per i rotariani è servire al di sopra degli interessi personali e, senza retorica alcuna, questi eventi dimostrano che siamo mossi da concrete azioni e nobili sentimenti, condivisi con gli alti valori dell’Arma e della Scuola».

Durante l’orientamento alla legalità a Teramo sarà reso omaggio alla studentessa Anna Petrarca, studentessa iscritta alla 4 C del di Scienze Umane del Liceo Milli, seconda classificata ala concorso letterario “Legalità e cultura dell’etica” promosso dal Rotary Club al quale hanno preso parte 195 istituti sparsi sul territorio nazionale. La cerimonia di premiazione si è svolta lunedì 15 maggio nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze.