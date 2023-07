Auto con un’intera famiglia a bordo si ribalta, grave un ragazzino di 10 anni

ANCONA – Un giovane di rientro a Jesi da un viaggio all’estero ha contratto la dengue, una malattia infettiva tropicale. Come previsto dal “Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive”, bisogna mettere in atto una serie di interventi larvicidi e di igiene urbana per ridurre la popolazione delle zanzare.

Pertanto, il comune ha approntato un’ordinanza che dispone in via cautelativa e precauzionale, la disinfestazione delle zanzare in un raggio di 200 metri dall’abitazione del soggetto infetto. Dunque in via Roma a Jesi, tra l’incrocio con la rotatoria di via XX luglio e quello con via Zara.

Gli interventi di disinfestazione a Jesi per prevenire altri casi di dengue verranno effettuati questa notte, venerdì 7 luglio, e la prossima, sabato 8, dalle 23:30 alle 24:00.

Malgrado si tratti di prodotti disinfestanti non pericolosi per la salute, l’Ast raccomanda che, durante le operazioni, i residenti ed i dimoranti nelle vie interessate tengano le finestre chiuse e trattengano gli animali domestici all’interno delle abitazioni fino al mattino successivo. Si raccomanda inoltre di attendere almeno due giorni prima di consumare ortaggi e frutta presenti in orti o giardini ubicati nella zona interessata al trattamento.