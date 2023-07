Finisce nel fiume con lo scooter, soccorso in eliambulanza

16 pattuglie dei Carabinieri hanno battuto tutto il territorio comunale di San Benedetto del Tronto lo scorso weekend, per prevenire o contrastare episodi di movida molesta: diverse sanzioni per guida in stati d’ebrezza.

ASCOLI PICENO – Tante, troppe, contravvenzioni per guida in stato d’ubriachezza, specie tra i giovani. E’ quanto emerge dalla raffica di controlli eseguita dai Carabinieri a San Benedetto del Tronto lo scorso weekend in tutto il territorio comunale. 16 pattuglie hanno battuto le strade e monitorato i punti di ritrovo più frequentati. Anche nella costa marchigiana, sono stati rafforzati i controlli durante il periodo estivo.

153 in totale gli automezzi controllati. 276 le persone. Numerose le sanzioni, e quindi i conseguenziali ritiri di patente, per guida in stato d’ebrezza.

A due soggetti poi sono state contestate due violazioni normative per ubriachezza molesta: nonostante gli ammonimenti di forze dell’ordine e gestori dei locali della zona, hanno continuato ad importunare i passanti.

Dai controlli nei locali di San Benedetto del Tronto invece, sono emerse gravi carenze igienico-sanitarie in uno di quelli ispezionati dai Carabinieri. Emanate in questo caso sanzioni amministrative per 3000 euro. Sul lungomare e nei pressi degli chalet infine, i militi hanno svolto una capillare azione di contrasto ad episodi di microcriminalità.