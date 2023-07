Vendeva abiti contraffatti e droga: arrestato a Francavilla al Mare

Le fiamme gialle hanno fatto luce su un sodalizio criminale dedito all’individuazione sistematica di aziende in crisi da rilevare e condurre, per mezzo di teste di legno, al graduale fallimento: false fatturazioni per 1,1, milioni di euro ed evasone dell’Iva per 230 mila euro. Contemporaneamente, ha attuato una truffa ad un’agenzia del lavoro: faceva assumeva lavoratori per lavori inesistenti. 37 mila euro mai corrisposti. I lavoratori fantasma, al termine dei falsi periodi di lavoro, chiedevano addirittura la disoccupazione.

CHIETI – La Tenenza della Guardia di Finanza di Ortona, sotto il coordinamento della Procura di Lanciano, ha denunciato 16 persone ritenute responsabili a vario titolo di bancarotta fraudolenta, frode fiscale , truffa aggravata, false comunicazioni ed emissione di false fatture. Il gruppo era dedito alla ricerca sistematica di società in crisi delle quali, per mezzo di teste di legno, ne acquisivano quote e controllo e, cambiandone sede, oggetto e capitale sociale, le conducevano gradualmente al fallimento. Contemporaneamente, il gruppo ha attuato una truffa ad un’agenzia del lavoro.

Nel 2018 il sodalizio criminale si è insinuato in un’a ditta ormai priva di struttura aziendale e ne ha spostato la sede a San Vito Chietino, dove, attraverso false manovre di bilancio ed il fittizio aumento di capitale sociale da 3 a 45 mila euro, ne deva un’immagine di azienda solida ed idonea a riscuotere credibilità finanziaria e sul mercato.

La ditta in realtà operava da società cartiera per l’emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti ad un gruppo di imprese riconducibile al medesimo imprenditore. Lo stesso modus operandi è stato impiegato in altre due società ed in una ditta individuale, prive nella realtà di struttura aziendale, dai capitali sociali fittizi, con operatività limitata nel tempo e dal mancato assolvimento degli obblighi tributari.

In questo modo le società cartiere, poi indotte al fallimento, sono state utilizzate per l’emissione di fatture per operazioni inesitenti da 1,1 milioni di euro, che hanno consentito a terzi di evadere l’Iva per 240 mila euro.

Contemporaneamente, il sodalizio criminale ha attuato anche una truffa nei confronti di un’agenzia del lavoro, alla quale si appoggiavano per le assunzioni “scelte” di lavoratori, che in realtà non effettuavano nessuna operazione. Al termine dei finti periodi di lavoro, gli assunti fantasma chiedevano perfino la disoccupazione. L’agenzia del lavoro si è ritrovata con con 37 mila euro di compensi mai corrisposti.