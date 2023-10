5 arresti per estorsione tra Martinsicuro e Napoli nell’operazione “Gomorra Truentina”

Prima della loro realizzazione, i lavori di riqualificazione di via del Mare a Martinsicuro sono stati oggetto di un acceso dibattito politico tra Amministrazione e forze di minoranza ed ora che sono finiti le polemiche non si placano.

TERAMO – Secondo Massimo Vagnoni, sindaco di Martinsicuro, i lavori di riqualificazione di via del Mare, da poco finiti, hanno ripristinato «la sicurezza per i pedoni e per gli abitanti» ed i pini che sono stati tagliati, oggetto delle proteste di verdi ed ambientalisti «sono stati sostituiti da alberature nuove su indicazione dell’agronomo». Non sono altrettanto entusiaste le opposizioni in Consiglio Comunale, che già prima dell’avvio del cantiere, avevano chiesto di individuare soluzioni alternative.

Secondo le consigliere comunali Marta Viola e Simona Lattanzi, rappresentanti delle liste “Europa Verde” e “Bene Comune”, «ci troviamo di fronte all’ennesimo spreco di denaro pubblico in favore solo e soltanto del cemento». La prima obiezione è di natura tecnica: «Ogni agronomo e progettista del verde competente sa benissimo che per garantire non solo la corretta respirazione delle radici ma anche contrastare l’impermeabilizzazione del suolo, si interviene utilizzando soluzioni che permettano la traspirazione della terreno».

Il nuovo marciapiede ed i muretti realizzati intorno alle basi degli alberi, non avrebbero risolto il problema della viabilità e della sicurezza per i pedoni, ma lo avrebbero semplicemente rimandato: «presto andranno incontro a sollevamenti per via del fatto che gli alberi in generale, e i pini in particolare, hanno bisogno di avere uno spazio intorno non cementificato».

Anche le opere di piantumazione non hanno convinto del tutto le opposizioni: «sono state utilizzate per la piantumazione due aree dove da diverso tempo erano assenti alberi, mentre dove erano a dimora i pini non sino state piantati nuovi alberi. Chiediamo quindi il ripristino completo degli spazi predisposti alle alberature presenti in quella via».

Ma l’obiezione più importante riguardo i lavori in via del Mare da poco finiti a Martinsicuro, riguarda il costo dell’opera: «la funzione degli alberi adulti non può essere paragonata a quella degli esemplari giovani, lo dimostra anche il valore economico degli esemplari arborei (20.000 € ogni pino marittimo, come avevamo già precedentemente comunicato). Pertanto, per parlare di reale ripristino bisognerebbe piantumare almeno tre volte il numero degli alberi abbattuti. E questa situazione se estesa all’intero territorio comunale è agghiacciante, con intere vie dove mancano alberi che sono stati abbattuti negli anni precedenti. Tutto questo si colloca in un contesto in cui da più di un anno chiediamo l’approvazione del Piano del Verde, a cui però nessuno della maggioranza si degna di dare risposta o di portarlo in consiglio per renderlo operativo. Sono stati spesi più di 80.000 € per questo intervento che ha visto l’abbattimento di alberi perfettamente sani, eliminati per fare spazio ad un lavoro posticcio e che darà luogo agli stessi problemi nel prossimo futuro. Sono i cittadini e le cittadine che pagano, sia economicamente che in termini di qualità della vita, e non tenerne conto è inaccettabile».

Più in generale, secondo “Bene Comune” e Verdi, il territorio martinsicurese, che convive con «fragilità di natura idrogeologica» ed ogni anno è sempre più soggetta al fenomeno dell’erosione costiera, è esposta al rischio di allagamenti improvvisi: «Martinsciuro è al terzo posto per consumo di suolo, dopo Pescara e Montesilvano, e questo aggrava di molto la capacità di assorbire le piogge sempre più violente che si condensano in pochissimo tempo dopo periodi di siccità. Situazione, nel nostro caso, ancora più seria dal punto di vista della sicurezza mancando totalmente vie d’uscita che non siano sottopassaggi». Pertanto, opere come quella di cui si sta discutendo, non farebbero altro che aggravare questa situazione così precaria ed aumentare i pericoli.