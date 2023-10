A fuoco i pannelli fotovoltaici sul tetto di un asilo di San Benedetto del Tronto

Due uomini di origine nordafricana hanno cominciato a litigare violentemente ieri seri intorno alle 19:30. La rissa al porto di San Benedetto si è conclusa a bottigliate, in seguito alle quali uno dei due è rimasto ferito.

ASCOLI PICENO – Uno dei due contendenti è stato trasportato in ospedale con una vistosa ferita al capo, mentre l’altro è riuscito a dileguarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine e a far perdere, momentaneamente, le proprie tracce. Le forze dell’ordine però dovrebbero essere in possesso di abbastanza elementi per risalire a lui. Ieri sera, per futili motivi, è scoppiata una furiosa rissa tra due uomini di origine nordafricana, nella zona del porto di San benedetto del Tronto, terminata a bottigliate.

Al culmine della colluttazione infatti, uno dei due ha spaccato una bottiglia di vetro sulla testa del suo avversario. Questo è caduto a terra con questa ed altre ferite. E’ stato soccorso da un’ambulanza.

L’altro invece si è dileguato, ma la sua fuga non dovrebbe durare a lungo: le forze dell’ordine potrebbero essere a conoscenza della sua identità.