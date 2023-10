Contatta una escort, ma all’appuntamento c’è un uomo col coltello e viene rapinato

I fatti si sono svolti ad aprile a Pescara e nei giorni scorsi la Polizia ha arrestato un quarantenne di origine extracomunitaria, che ha provato anche ad aggredire gli agenti.

PESCARA – Ha contrattato una prestazione sessuale a pagamento in rete, tramite un sito di annunci, e si è recato all’appartamento che gli è stato indicato. Quando si è presentato all’appuntamento però, a Pescara, la porta non è stata aperta da una escort, ma da un uomo di origine extracomunitaria di 40 anni, armato di coltello, che lo ha rapinato.

L’episodio si è verificato lo scorso aprile e nei giorni scorsi la Polizia di Pescara ha arrestato il presunto responsabile. Questi, nel momento in cui si sono svolti i fatti era confinato agli arresti domiciliari col braccialetto elettronico proprio in quell’abitazione, per reati analoghi a quello commesso. Gli agenti sono risaliti a lui attraverso le analisi sulle cellule telefoniche.

Dopo i riscontri degli agenti, l’aggressore è stato riconosciuto anche dall’uomo che credeva di incontrare una escort, ma che invece è stato rapinato, ed il Gip di Pescara ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare per rapina a mano armata con l’aggravante di aver commesso il fatto durante la detenzione domiciliare.

Quando i poliziotti si sono presentati al suo appartamento, l’uomo ha tentato di barricarsi e nascondersi in un armadio. Una volta entrati nella casa, gli agenti hanno individuato in fretta il nascondiglio dell’uomo, che però non si è placato, anzi. E’ uscito dall’armadio e si è scagliato contro la Polizia, che ha dovuto impiegare lo spray al peperoncino per domarlo. Arrestato, è stato trasferito in carcere.