Gravissima una ragazza di 15 anni caduta dal balcone ad Ancona

Un imprenditore è finito in carcere, tre funzionari pubblici ed un professionista ai domiciliari. Al centro dell’indagine partita nel 2020, un sistema di smaltimento illecito di rifiuti, anche pericolosi, che ha riguardato in particolare alcune strutture sanitarie.

ANCONA – L’indagine sul traffico illecito di rifiuti cominciata nel 2020 è culminata con l’operazione di oggi, alla quale hanno preso parte 30 Finanzieri, 30 Carabinieri Forestali e 10 militari della Capitaneria di Porto. Sei le misure cautelari personali e reali a carico di cinque soggetti ed una società. Le accuse sono anche di corruzione e turbativa d’asta.

Dei cinque arrestati, uno è finito in carcere, un imprenditore jesino, mentre gli altri sono stati posti ai domiciliari. Oltre 2000 le tonnellate di rifiuti, anche pericolosi, che sarebbero stati smaltiti illecitamente. I sequestri di denaro operati dalle fiamme gialle ammontano 82 mila euro.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, attraverso tangenti in contanti e favori a tre ufficiali pubblici ed un professionista, gli amministratori di un’impresa con sede legale a Jesi ottenevano illecitamente gli appalti, specie nel settore della sanità, e gestivano illegalmente il traffico di rifiuti ad Ancona e provincia.

Le indagini sono partite in seguito all’individuazione di abbandoni di rifiuti in aree non autorizzate e di conferimenti illeciti presso il centro di raccolta di Jesi. In un primo momento, sotto la lente d’ingrandimento sono finite 1600 tonnellate di rifiuti, smaltiti illegalmente presso il centro di raccolta jesino. Via via, si sono allargate verso il settore degli appalti pubblici ed hanno coinvolto tre pubblici ufficiali impiegati presso l’A.S.T. di Ancona, l’INRCA di Ancona, la Società Jesiservizi che gestisce il centro di raccolta rifiuti di Jesi e un professionista incaricato quale custode giudiziario di un’area oggetto di fallimento, oltre all’imprenditore titolare dell’attività.

E’ emerso un sistema di appalti irregolari e lavori eseguiti in maniera non conforme: alcune terre contaminate da idrocarburi pericolosi sono state interrate in una buca nei pressi di un asilo a Jesi, altre 72 tonnellate di rifiuti di varia natura invece sono stati sepolti in una buca di 800 metri, scavata nell’area oggetto di fallimento. Altre 325 tonnellate invece, sarebbero state nascoste in una ex cava di proprietà dell’impresa indagata e in particelle demaniali site sulla sponda sinistra del fiume Esino vincolate paesaggisticamente. Anche in questo caso, erano presenti idrocarburi nocivi per la salute. I tre siti, la buca nei pressi dell’asilo, l’area oggetto di fallimento e la zona della sponda dell’Esino, sono stati a loro volta sequestrati.