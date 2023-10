Le moto elettriche Scarponi Motorcycles conquistano Pescara

Il consigliere regionale lancia una coalizione civica che, nelle dichiarazioni, sarà alternativa alle candidature di centrosinistra e centrodestra. Il M5S però accusa Domenico Pettinari di opportunismo politico: si candida a Pescara alla scadenza del suo secondo mandato.

PESCARA – Il consigliere regionale Domenico Pettinari correrà per la fascia tricolore a Pescara, ma non sotto le insigne del Movimento 5 Stelle, bensì con una lista civica. A partire dal prossimo marzo, ha fatto sapere, le strade si separeranno. Pomo della discordia, le alleanze politiche. La coalizione con Pd, Azione ed Italia Via per Pettinari più un campo largo è un camposanto: «hanno scelto loro da che parte stare. Io rimango con i miei sani principi, la mia coerenza e la voglia di cambiare questa città, fuori dai partiti».

L’interpretazione del Movimento 5 Stelle però diverge: «Una presa di distanza radicale che arriva, come è accaduto per altri portavoce, allo scadere del secondo mandato. Una storia che si ripete. Una storia che, seppur raccontata con parole diverse a seconda di chi la narra, si conclude sempre allo stesso modo: in altri partiti o ricoprendo ruoli che all’interno del Movimento non possono essere rivestiti» ha commentato il capogruppo in Regione Francesco Taglieri. Impossibile non notare il riferimento all’ex ministro Di Maio.

Dunque secondo il Movimento più che divergenze su programma e coalizione, a spingere il vicepresidente del Consiglio regionale ad intraprendere un nuovo percorso politico sarebbe stato il vincolo di due mandati, che i pentastellati hanno in statuto. Chi ha già svolto due mandati infatti, non più ricandidarsi con il Movimento 5 Stelle.

Pettinari però rigetta tale ricostruzione: «A nulla valgono le regole del doppio mandato perché come ho ripetuto più volte ho rifiutato tantissime offerte da parte del M5S che voleva facessi il candidato Sindaco della coalizione . Poi mi dovranno spiegare perché è consentito fare anche 10 mandati da Ministro ,sottosegretario e assessore nominato e non eletto …».