Litiga con i parenti e brucia l’azienda di famiglia: arrestato trentenne

Domenica sera nella frazione Villa San Sebastiano di Tagliacozzo, un incendio ha devastato un’azienda agricola. Ad appiccare le fiamme, sarebbe stato un ragazzo di 30 anni, parente dei titolari, al culmine di una lite.

L’AQUILA – Prima il litigio, poi le minacce, infine le fiamme. E’ degenerata in fretta la lite in famiglia avvenuta a Villa San Sebastiano, frazione di Tagliacozzo, domenica 15 ottobre, dove un uomo di 30 anni, dopo aver minacciato di bruciare l’azienda agricola di famiglia, è passato ai fatti ed ha appiccato un incendio in un fienile in cui si trovavano molti bovini e diverse balle di fieno.

Le fiamme si sono propagate in fretta e il capannone è andato distrutto. Quasi certamente sarà necessario abbattere la struttura. Le fiamme hanno inghiottito e divorato un’auto e due costosi trattori. Oltre a questo i danni sono ingenti. Le fiamme, ben visibili, hanno innescato una corsa di solidarietà: diversi residenti si sono precipitati sul posto per dare una mano a salvare il salvabile. Qualcuno ha preparato bevande calde per tutta la notte, qualcuno ha portato la colazione, qualcuno altre balle di fieno per il sostentamento degli animali. E’ anche stata avviata una raccolta fondi via social per permettere alla famiglia messa a dura prova dall’incendio di risollevarsi. Video e foto del rogo hanno fatto scalpore sul web.

Le fiamme sono state domate dai Vigili del fuoco di L’Aquila ed Avezzano. L’intervento si è rivelato complicato e c’è voluto molto per circoscrivere il rogo e spegnere l’incendio. Il presunto responsabile è stato fermato la sera stessa, poco dopo che il fuoco ha iniziato a propagarsi, da una pattuglia dei Carabinieri che si trovava nella zona. Trasferito in carcere ad Avezzano, è in attesa dell’udienza di convalida.