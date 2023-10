Studenti di Mönchengladbach a Teramo per uno scambio linguistico-culturale

TERAMO – Da ieri, mercoledì 18 ottobre, e fino al 23 ottobre le studentesse e gli studenti del liceo ginnasio di Mönchengladbach sono in visita nella provincia in un progetto di scambio linguistico-culturale promosso dal liceo “Milli” di Teramo.



Ieri mattina la visita nella sala consiglio di via Milli con gli insegnanti dei due licei, accompagnati dalla dirigente Manuela Divisi, dove gli studenti di Mönchengladbach sono stati accolti dal presidente della Provincia di Teramo D’Angelo.



«In questa settimana avranno l’opportunità di conoscere meglio la provincia di Teramo, quindi le sue bellezze naturalistiche, dalla costa alla montagna passando per la collina, le sue peculiarità enogastronomiche, con la possibilità in questo periodo di degustare l’olio ed il vino di stagione. Ringrazio la dirigente, la prof.ssa Manuela Divisi, per aver avviato questo importante progetto di scambio interculturale» ha affermato il presidente D’Angelo a margine della visita.



All’incontro ha partecipato anche la vice-sindaca del Comune di Teramo, Stefania Di Padova: «un bellissimo e positivo momento di confronto e condivisione per i nostri ragazzi, un’esperienza di cui faranno sicuramente tesoro».