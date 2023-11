Vasto incendio a Bucchianico, sgomberate alcune case: potrebbe essere doloso

Sette le coltellate con le quali è stata uccisa Michele Faires, per le quali è stata disposta l’autopsia. Il compagno della donna è ricercato in Italia e all’estero.

CHIETI – I dettagli non sono stati resi noti, ma i Carabinieri contano di intercettare Michael Dennis Whitbread a stretto giro, malgrado siano convinti che abbia già lasciato l’Italia. L’inglese di 74 anni originario di Toquay nel Devon, è il principale sospettato per il femminicidio della sua compagna e convivente Michele Faires, la donna inglese trovata morta nella sua casa di contrada Verratti a Casoli con 7 coltellate.

Il suo corpo verrà sottoposto ad autopsia. 7 le coltellate che ha ricevuto all’addome la vittima del femminicidio di Casoli. A scoprire il suo corpo un’amica che non riceveva sue notizie da tre giorni e che ha deciso di farle una visita. Ha trovato la casa vuota, con le chiavi inserite nella toppa: l’amica giaceva in un lago di sangue in camera da letto. Ma sarebbe morta precedentemente, 4, 5 giorni prima, in base all’ispezione cadaverica.

Questo arco temporale sarebbe anche il vantaggio che il presunto assassino avrebbe nei confronti degli investigatori. Il principale sospettato rimane il compagno con il quale conviveva da alcuni anni. Irreperibile, ha fatto perdere le proprie tracce a bordo dell’auto di famiglia e dovrebbe trovarsi all’estero in questo momento. Non si sa ancora quale possa essere stato il movente. Intanto gli inquirenti hanno ascoltato la rete di conoscenze della coppia, in particolare nella vicina Palombaro dove risiedono un’ottantina di famiglie britanniche.