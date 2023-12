Seminano i Carabinieri dopo i tentati furti nelle case a Tortoreto: ricercati

Il pregiudicato extracomunitario di 29 anni è stato sottoposto all’obbligo di firma per direttissima.

TERAMO – Ancora un colopo in un’attività sventato dai Carabinieri a Martinsicuro, dove ieri notte, giovedì 14 dicembre, un ragazzo di 29 anni è stato arrestato in flagranza di reato per furto, dopo essersi introdotto in un negozio ed aver rubato il registratore di cassa ed altra merce. Prima che potesse guadagnare la fuga però, è stato bloccato dai Carabinieri del pronto intervento della Compagnia di Alba Adriatica.

Il 29enne extracomunitario è gravato già da precedenti di polizia. Trattenuto nelle camere di sicurezza, è stato processato con rito direttissimo. Nei suoi confronti è stata emessa la misura di sicurezza dell’obbligo di firma, ovvero di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria del suo luogo di residenza.

Tutta la refurtiva del furto nel negozio di Martinsicuro per il quale è stato arrestato un ragazzo, è stata recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario.