Tenta di lanciarsi dal viadotto: suicidio sventato dalla Polizia a L’Aquila

Il primo cittadino del paese marsicano commenta soddisfatto: «Siamo ormai visti come una cattedrale dell’arte contemporanea».

L’AQUILA – Il museo a cielo aperto marsicano ancora presente in una pubblicazione nazionale. Aielli è stato inserito fra i “100 luoghi del contemporaneo”, libro scritto da Nicolas Ballario che verrà presentato venerdì 16 dicembre a Milano (ore 21.00, Germi Milano).

Il libro vuole essere «una guida ragionata, alternativa ai percorsi storici più battuti, destinata alla divulgazione per il grande pubblico.

Sentiamo spesso dire che l’Italia è depositaria di buona parte del patrimonio artistico e culturale mondiale, ma quando succede ci si riferisce sempre a grandi opere del passato. Per questa sua stratificazione culturale, l’Italia è anche preziosa fonte di ispirazione per artisti più recenti, e negli ultimi decenni sono sorti musei, gallerie, fondazioni, opere di arte pubblica, parchi e piazze dedicate proprio al contemporaneo.

L’arte contemporanea, spesso considerata difficile ed elitaria, nasconde in sé la condizione per farci riflettere sul senso della nostra esistenza. Il volume si pone, quindi, l’obiettivo di essere una sorta di guida ragionata, una finestra sull’arte contemporanea d’Italia ancora poco conosciuta, per consentire al grande pubblico di avvicinarsi a luoghi e manifestazioni artistiche ancora poco battute e sperimentare esperienze culturali trasformative».

Il sindaco di Aielli, Enzo Di Natale, ha accolto positivamente la notizia dell’inserimento del paese marsicano tra i “100 luoghi del Contemporaneo”: «Siamo ormai visti come una cattedrale dell’arte contemporanea e l’inserimento di Aielli in questo libro ne è la conferma. Non sembrerà normale, ma dobbiamo iniziare ad abituarci».