Tentato furto in un negozio di abbigliamento a Martinsicuro: un arresto

16 incontri organizzati dall’Associazione Museo delle Armi Antiche di Martinsicuro, in memoria del fondatore Nino torquati, nell’ambuito della rassegna culturale Historia Magistra Vitae.

TERAMO –Si è chiusa lo scorso 12 dicembre presso la sala consiliare del comune di Martinsicuro l’edizione 2023 di historia Magistra Vitae, terzo memorial Nino Torquati, fondatore dell’Associazione Museo delle armi antiche di Martinsicuro.

16 gli incontri dedicati a cultura e tradizione che si sono susseguiti nel corso di un semestre. La Presidente dell’associazione, professoressa Sara Torquati, ringrazia tutti i protagonisti degli eventi in particolare gli scrittori della Casa Editrice Artemia Nuova di Teresa Orsini: Paolo Galassi, William Di Marco, Nicolino Farina, Elso Simone Serpentini, Stefania Pompeo, Sara Palladini. Tra coloro che hanno partecipato un ringraziamento al professor Albino Tommolini, Leonardo Carapucci, Gino Bucci, Gabriele Ruggeri, Franco Bruni, Franco Cucco, Maria Fasolo, Vincenzina Cicconi, Concetto Benizi; tra gli esperti il Magnifico Rettore dell’Università di Teramo Dino Mastrocola, il Professor Leonardo Seghetti, Marino Felicioni, Lorenzo Cerretani e Marcella Cipriani.

Tra i musicisti particolarmente apprezzate le performances del Maestro Piero Di Egidio, di Federica Tomassini all’Arpa, Monica Noschese al Sax Contralto, Simone Tenerelli Sax Baritono, Maria Sara Ranalli al pianoforte, i talenti d’abruzzo giovani emergenti Aurora Demetrio, Paolo Di Serafino ed Edoardo Imperatore Antonucci al pianoforte, Manuel Mazza e Vincenzo Aleandri al du bott (organetto), Filippo Calvaresi allievo del M° Gianfranco Pacucci del conservatorio di Fermo; Francesco Ranalli alla chitarra, le voci della Soprano Canadese Linda Brabant e della Soprano di Villa Rosa Flavia La Pasta.

Un grazie va anche a tutti i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Martisicuro che hanno omaggiato gli eventi del Memorial con la loro presenza: il Presidente del Consiglio Comunale Umberto Tassoni, il Vicesindaco Monica Persiani, l’Assessore ai Servizi Sociali Marcello Monti, la consigliera con delega all’istruzione Isabel Marchegiani e le consigliere con delega alla cultura Giuseppina Camaioni e Valentina Coccia. Dulcis in fundo un ringraziamento particolare va a tutti i collaboratori che hanno reso possibile l’ideazione e la buona riuscita di questo progetto culturale; Emanuel Coccia che ne ha curato l’immagine, la comunicazione social e con la stampa, la Compagnia Feel Good Show Service audio e luci di Rosati Matteo per l’assistenza tecnica, Giuliano Marsili e Leonardo Carapucci per aver fatto da moderatori in alcuni incontri e infine un grazie particolare va a Bianca Loci che dietro le quinte ha gestito tutti i conviviali degli eventi.