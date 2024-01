La denuncia del Sappe: «troppi cellulari nel carcere di Castrogno, è una vergogna»

Ieri un’indiscrezione da tabloid ha acceso i pettegolezzi degli amanti del gossip, oggi la salute e l’ubicazione di Elodie sono già diventate un caso politico: la cantante ha annullato il concerto di capodanno a Teramo per motivi di salute, ma si trova in vacanza in Egitto attirando critiche e polemiche.

TERAMO – Elodie Di Patrizi è l’astro nascente del pop contemporaneo, da molti considerata la risposta italiana alle grandi show girl d’oltreoceano. Proprio per questo la sua esibizione a Teramo per il concerto di Capodanno era particolarmente attesa e grande è stata la delusione dei fan della cantante quando il concerto è saltato per problemi di salute: Elodie, ha fatto sapere, era costretta a letto da una fastidiosa tracheite. La delusione però si è presto tramutata in disappunto e polemiche dopo che una foto che la ritrae in vacanza in Egitto è comparsa sul web.

A pubblicarla sui propri profili social, l’opinionista ed esperto di gossip Alessandro Rosica che ha accompagnato lo scatto incriminato con queste parole: «Prendete soldi, organizzate serate e poi inventi che stai male, dicendo che sei anche forzata a letto per colpa del medico. In realtà sei in Egitto in vacanza con Iannone». Poche ore dopo Elodie ha pubblicato una stories dal resort nel quale si trova, confermando di essere in Egitto e rendendo noto, con voce roca, di essere sulla via della guarigione.

Acs, che ha organizzato il concerto di Elodie saltato a Teramo ha fatto sapere non ci sarà una data di recupero: «Un nuovo concerto sarà organizzato domenica 11 febbraio 2024 alle ore 19:00. L’artista che si esibirà sul palcoscenico di Piazza Martiri della libertà sarà comunicato nei prossimi giorni. Per ottenere il rimborso dei biglietti si prega di inviare mail a: biglietteria@acsabruzzomolise.org con, in allegato, la mail di transazione e il biglietto ricevuto».