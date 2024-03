Blitz all’ora di cena in pieno centro a San Benedetto del Tronto: arrestati tre ragazzi

Nessun ragazzo è rimasto coinvolto. I Vigili del Fuoco sono intervenuti ed hanno controllato il bus, proteggendo gli studenti in attesa di un mezzo sostitutivo.

ASCOLI PICENO – A bordo di un pullman con 30 ragazzi a bordo che stava percorrendo l’autostrada A14 in direzione sud, è stato segnalato un principio di incendio a bordo, all’altezza di Grottammare.

Probabilmente per colpa di un guasto meccanico, il mezzo è rimasto avviluppato da una densa coltre di fumo. Per fortuna non si sono verificate grosse conseguenze. L’autista del pullman su cui si è sviluppato un principio di incendio, accortosi del fumo, ha accostato all’altezza di Grottammare e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di San Benedetto del Tronto.

Le squadre hanno provveduto al controllo del mezzo, non rivelando alcun incendio a bordo. In attesa dell’arrivo di un bus sostitutivo per il trasporto dei ragazzi gli operatori VVF si sono disposti con i mezzi a protezione dei giovani fermi in strada.