Iniziata la demolizione dell’ex cinema Ambra di Martinsicuro, Vagnoni: «primo passo verso il Macu»

Sono cominciati oggi i tanto attesi lavori di demolizione dell’ex cinema Ambra di Martinsicuro. Al suo posto sorgerà Macu, un polo culturale. Vagnoni: «Una struttura polifunzionale con sala lettura, teatro, spazi per le associazioni e molto altro».

TERAMO – Mezzi ed operai sono entrati in azione e dunque la demolizione dell’ex cinema Ambra in piazza Cavour a Martinsicuro è finalmente cominciata. La riqualificazione della struttura, oramai in disuso da parecchio tempo, era attesa da anni ed è stato spesso oggetto di dibattito politico. L’ex cinema farà spazio ad un polo culturale che prenderà il nome di Macu: Martinsicuro Arte e Cultura.

«Compiuto il primo passo verso la riqualificazione di una struttura importantissima per la nostra città – commenta soddisfatto il sindaco Massimo Vagnoni – ora ci sarà un iter da seguire per poter arrivare a quello che è il nostro progetto Macu (Martinsicuro Arte e Cultura): una struttura polifunzionale con sala lettura, teatro, spazi per le associazioni e molto altro.

A breve lo presenteremo alla città. Siamo convinti che tutto questo darà nuova linfa vitale alla nostra piazza Cavour che ci auguriamo torni ad essere il centro della vita cittadina».

Durante i lavori di demolizione dell’ex cinema Ambra, il traffico nel centro di Martinsicuro subirà alcune limitazioni, con via Colombo che resterà parzialmente chiusa. La riqualificazione del sito è la seconda grande opera che il comune sta portando avanti in questi mesi.

Sul lungomare infatti, stanno procedendo spediti i lavori per il completamento del lungomare, come anche a Villa Rosa, anche se difficilmente si potranno rimuovere i cantieri prima dell’inizio della stagione estiva.