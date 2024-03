Lavoratori in nero in un autolavaggio di Collecorvino: sanzione da 15 mila euro

Presenti all’Aurum di Pescara nella giornata internazionale della Donna, scelta non casuale, la Responsabile Regionale di Azzurro Donna Abruzzo Valeria Toppetti, il senatore Maurizio Gasparri e l’onorevole Nazario Pagano.

PESCARA – Oggi 8 marzo alle 12:00 nella sala Tosti all’Aurum di Pescara, in occasione della Festa della Donna, si è svolta la presentazione di Azzurro Donna Abruzzo alla presenza dell’Avvocato Valeria Toppetti, Responsabile Regionale Azzurro Donna, dell’Onorevole

Nazario Pagano, Presidente Prima commissione Affari Costituzionali alla Camera e

del Senatore Maurizio Gasparri, Capogruppo di Forza Italia al Senato.

L’Avvocato Toppetti dichiara: «E’ molto importante, in una giornata simbolica come quella

rappresentata dall’8 marzo, sottolineare la figura femminile come protagonista nel mondo della famiglia, del civismo, delle professioni, delle aziende e della politica. La Donna, per propria natura generatrice, anche ove non sperimenti la maternità, è dotata della prerogativa di mettere al centro altri da sé, proprio come accade nel parto, e quindi può rivestire un ruolo molto importante nella amministrazione della cosa pubblica dove è necessario avere una visione complessiva, assumere decisioni nell’interesse comune ed essere in grado di decentrare il punto di osservazione per immedesimarsi nelle esigenze della comunità. Le Donne del movimento Azzurro Donna – continua Valeria Toppetti – partecipano attivamente alle attività promosse da Forza Italia attraverso articolazione di leggi regionali e locali, soprattutto nelle materie che toccano il mondo femminile e non solo, nonché promuovono i disegni di legge nazionali a supporto e tutela delle donne, come avvenuto nel caso della legge “Mai Sole”, ancora al vaglio parlamentare, legge che tutela le donne in pericolo o vittime di violenza. Azzurro Donna porta avanti attività di sensibilizzazione rispetto ai valori fondamentali, umani e tradizionali della nostra cultura, a difesa della famiglia, dei minori e dei più fragili. Grazie alla attività del Movimento, la cui Coordinatrice Nazionale è l’On. Catia

Polidori, con la quale noi Responsabili Regionali siamo in costante contatto, non soltanto il 25 novembre si affronta la piaga della violenza sulle donne, ma ogni giorno, consapevoli che gli sforzi legislativi, pur utili ed indispensabili, non sono sufficienti rispetto al permanere di una cultura ancora molto diffusa che svilisce la donna ed esprime spesso indifferenza rispetto a fatti di cronaca o fenomeni sociali discriminanti ancora presenti. Credo che – sostiene l’Avv.

Toppetti – una società equilibrata sia quella che vede all’interno di ogni organo collegiale, civile o politico, la compresenza di uomini e donne in una condizione di parità numerica e di ruoli, poiché grazie alla completa diversità della figura femminile e maschile, a partire dal livello cerebrale, neuronale e di organismo, per giungere al differente modo, tra loro, di affrontare e risolvere i problemi, gestire le criticità ed avere una visione di insieme sulle comunità ed sui territori, la sintesi dei percorsi decisionali maschili e femminili, naturalmente accompagnati da adeguata preparazione professionale e culturale, comporta, certamente, un risultato molto vicino al raggiungimento del migliore bene comune possibile. Ringrazio il Coordinatore Regionale Nazario Pagano – conclude Valeria Toppetti – per la fiducia riposta nella mia persona, affidandomi questo ruolo di guida delle donne di Forza Italia nella regione, ruolo che svolgo con grande entusiasmo e naturalmente con spirito di servizio, traendo quotidianamente ispirazione dal mio vissuto di amministratore, legale e madre di quattro figli.

Esprimo gratitudine anche nei confronti del Senatore Maurizio Gasparri che, in perfetta linea con i principi del partito, promuove e favorisce la partecipazione attiva di noi donne all’interno del dibattito politico, valoriale ed umano, in armonia con il Segretario Nazionale Antonio Tajani sempre attento al coinvolgimento di Azzurro Donna in ogni ambito della vita della realtà politica che coordina».

Il Sindaco di Pescara Carlo Masci ha portato il saluto della città, ringraziando Valeria Toppetti per il suo grande impegno nel campo civile, professionale, sociale e politico. Oltre 150 le persone intervenute e moltissime donne hanno ricevuto in dono dagli uomini relatori un ramo di mimosa.