Frontale tra auto e tir a Piano della Lenta, morto un uomo di 58 anni

Dopo la gara ciclistica disputatasi ieri tra le vie di Martinsicuro, il comune truentino si prepara ad ospitare gli altri eventi di “Aspettando il Giro” per accogliere al meglio il serpentone del Giro d’Italia.

TERAMO – Il prossimo 16 maggio, la sedicesima tappa del Giro d’Italia partirà da Martinsicuro e l’amministrazione comunale ha approntato un calendario di eventi in “salsa rosa” per accogliere al meglio la corsa: “Aspettando il Giro”.

Ieri pomeriggio, domenica 7 aprile, per le strade di Martinsicuro si è tenuta una gara ciclistica a cura dell’Asd Gulp!Pool Val Vibrata riservata ad Allievi ed Esordienti. Ciclismo, come giusto che sia, protagonista anche nelle scuole cittadine con il progetto “Il Ciclismo nelle scuole” organizzato dall’Asd Pedale rossoblu e il concorso di disegno, pittura e poesia che verrà curato dall’Istituto comprensivo “Sandro Pertini”. Il 28 aprile sarà invece di scena il Memorial dedicato al grande Marco Pantani con esposizione di cimeli del campione e la presentazione dei libri dell’autrice Tonina Pantani, madre del compianto ciclista. L’appuntamento si terrà in sala consiliare. Il 3 maggio, invece, giornata dedicata al ciclista abruzzese Vito Taccone quando, sempre in sala consiliare, dalle ore 21, verrà proiettato un docufilm al termine del quale si terrà la presentazione del libro “Il Camoscio d’Abruzzo” alla quale parteciperà l’autore Federico Falcone.

Il 4 maggio spazio alla musica con il concerto della fanfara dei bersaglieri “Leopoldo Pellas” di Jesolo, mentre domenica 5 maggio previsto un doppio evento: dalle 13 gara ciclistica per le vie cittadine, organizzata dall’Usc Delta Costruzioni, mentre alle 17 in sala consiliare andrà in scena un incontro dibattito con il prof. Tito Rubini dal titolo “Una colonna in cerca di autore”.

L’11 maggio giornata dedicata a Gino Bartali con la presentazione del libro “Bartali dalla giusta parte” con l’autore Matteo Matteucci e la presenza di Gioia Bartali, nipote del grande ciclista. L’evento è inserito all’interno della rassegna letteraria Neon. L’appuntamento è fissato per le ore 18 e al termine della presentazione verrà inaugurata la mostra “Un diavolo di campione, un angelo di uomo. L’avventura umana di Gino Bartali” a cura della cooperativa sociale Hobbit e dell’Asd Gagliarda. La mostra resterà aperta fino al 17 maggio, giornata che vedrà anche l’ultimo appuntamento in calendario “A colpi di pedale” storia a fumetti dell’autore Paolo Reineri. La presentazione è organizzata in collaborazione con l’Azione Cattolica diocesana e si terrà dalle 9 alle 13 al palazzetto dello sport.

«Il 16 Maggio sarà una giornata storica per la nostra Citta’ – le parole del Sindaco Massimo Vagnoni – Ci prepariamo a vivere questo periodo che ci avvicina alla partenza della tappa del Giro attraverso una serie di eventi che spaziano dallo sport, all’arte, alla musica e alla cultura.

Nelle prossime settimane partiranno anche gli allestimenti di diverse zone della nostra Città in modo da presentarci al meglio per questo importantissimo evento sportivo che dara’ molta visibilità a tutto il nostro territorio.

Ci tengo a ringraziare tutti i consiglieri per il loro contributo nell’organizzazione dei diversi eventi , gli uffici comunali Cultura, turismo e sport per il solito impeccabile lavoro di coordinamento e tutti gli enti e le associazioni per la preziosa collaborazione».