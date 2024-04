Svaligiato un negozio di ottica a Giulianova, indagini in corso

Dopo il tutto esaurito della scorsa edizione, il Parco Fluviale di Teramo è pronto a ballare e cantare sulle note provenienti dal palco di Aspettando il Primo Maggio.

TERAMO – La grande musica di “Aspettando il Primo Maggio” tornerà a far cantare e ballare il Parco Fluviale di Teramo nel segno del divertimento e dei diritti.

La storica rassegna musicale teramana, che durante la scorsa edizione ha fatto registrare il tutto esaurito, conferma la data del 30 aprile e prevede, come di consueto, la partecipazione di grandi nomi del panorama musicale italiano e locale.

Anche quest’anno la manifestazione, giunta alla 15esima edizione e organizzata dall’Associazione Big Match con il sostegno di diversi partner istituzionali e privati, sarà caratterizzata da ospiti d’eccezione e da momenti di riflessione sui temi del lavoro e dei diritti grazie alla partecipazione attiva dei Sindacati teramani e il supporto dell’Amministrazione Comunale di Teramo.

Tutte le informazioni, il programma e i nomi degli artisti che saliranno sul palco del Parco Fluviale saranno resi noti nel corso di un’apposita conferenza stampa che sarà convocata a breve.

«Anche in questa edizione il parco fluviale di Teramo sarà la location di “Aspettando il Primo Maggio” – afferma la presidente dell’Associazione Big Match Carla Casalena – Siamo convinti che unire la grande musica al sociale sia fondamentale per poter arrivare a parlare di certi temi soprattutto ai più giovani e, in generale, a tutta la società. Con questo spirito ci apprestiamo a organizzare l’evento di punta tra quelli dalla nostra associazione e colgo l’occasione per ringraziare tutti i partner, in primis i Sindacati provinciali teramani e il Comune di Teramo, per il costante e prezioso supporto che hanno voluto riconfermare anche questa volta. Insomma, quella del prossimo 30 aprile si preannuncia di nuovo come una serata di festa, di grande musica e di riflessione».