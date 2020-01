Il fatto risale al 22 giugno 2016. Un bimba di 5 anni annegò nel mare di Pineto sotto gli occhi della madre.

A distanza di tempo il giudice, Lorenzo Prudenzano, ha condannato a quattro mesi la madre della bambina per omicidio colposo. In più la donna dovrà risarcire la parte civile rappresentata dal padre. Assolto invece il bagnino di 22 anni che ugualmente era stato accusato di omicidio colposo e per il quale erano stati chiesti ugualmente quattro mesi. Entrantrabi non avrebbero vigilato adeguatamente per impedire la tragedia.