Non ce l’ha fatta il 56enne di Giulianova che ieri, a bordo della sua BMW X1, è rimasto coivolto in un tamponamento con un tir sull’autostrada A14 tra il bivio per la A25 Torano-Pescara e Pescara Nord, in direzione di Ancona.

Il traffico è rimasto bloccato per un’ora, formando così 2 chilometri di coda. L’auto sarebbe rimasta completamente incastrata sotto il mezzo pesante e i vigili del fuoco, per rimuovere il camion, si sono dovuti servire di un’autogru. L’auto è stata poi tagliata per tirare fuori l’uomo che però, era già deceduto.