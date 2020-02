E’ rientrato in Italia Lorenzo Di Berardino, lo studente pescarese bloccato in Cina a Whuan, città simbolo del coronavirus. Si trovava in Cina per motivi di studio e sarebbe dovuto rientrare in 21 gennaio.

Il giovane è atterrato lunedì 3 febbraio presso l’Aeroporto di Pratica di Mare con un aereo dell’areonautica militare. La madre, consigliere alle pari opportunità della Regione Abruzzo, ha potuto confermare le buone condizioni del figlio.

Dopo i controlli medici sarà trasferito in quarantena per due settimane presso il campus olimpico della Cecchignola.