MARTINSICURO – Durante un’operazione per il controllo del territorio, i carabinieri della stazione di Martinsicuro, hanno emesso dei provvedimenti restrittuvi nei confroti di un uomo di 27 anni e una donna di 34.

L’uomo è stato arrestato per ricettazione, colpevole di un reato risalente alla primavera del 2011 e per il quale è stato condannato a 4 mesi di domiciliari. Sulla donna, posta sempre ai domiciliari, pesa invece l’accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti. Per l’episodio, sempre risalente al 2011, dovrà scontare una pena di 8 anni.