Ascoli: ecco Sabiri

ASCOLI PICENO – Calciomercato: contratto pluriennale a Dean Lico.

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Dean Lico, trequartista classe 2000 di nazionalità albanese.

Cresciuto nelle giovanili del Skenderbeu, si trasferisce dapprima in Spagna nel Leganés B, successivamente in Portogallo nello Sporting Lisbona Under 19, prima di approdare in Italia nella Lazio. Con l’Ascoli Calcio ha sottoscritto un contratto pluriennale.

A Dean il benvenuto del Club bianconero.