Mister, che gara ti aspetti contro il Sudtirol?

“Difficilissima, contro una squadra da sempre protagonista in questo girone negli ultimi anni. E’ sempre tra le primissime posizioni, punta al massimo senza in alcun modo disdegnare la possibilità di un salto di categoria. Una gara cui arriviamo dopo una sconfitta immeritata in casa e dunque con la necessità e la voglia di fare punti per aumentare l’autostima e pensare di crescere, cosa che in questo momento per noi diventa fondamentale”.

Come si è allenata la squadra in questa settimana?

“L’intensità è quella giusta, l’approccio di domenica è stato quello giusto e quello che voglio. Come sempre e in ogni momento c’è da migliorare ma partiamo da quelle basi che abbiamo ben consolidate e sono solide. Anche domani mi aspetto la prestazione giusta da parte dei ragazzi, ben consapevoli che in questa categoria le gare sono spesso decise dagli episodi. Ma non dobbiamo appellarci a questo o alla sfortuna: dobbiamo essere bravi a sfruttarli e soprattutto portarli dalla nostra parte. Domenica scorsa l’occasione le abbiamo avuto ma non siamo riusciti a sfruttarle e nell’unica concessa abbiamo preso gol. Cresce e migliorare senza dubbio ma l’approccio e l’intensità è quella giusta e quello mi fa ben sperare”.

Quali sono i punti di forza della Sudtirol?

“Una squadra completa, che ha fisicità, corsa e gamba: difficile trovare dei punti deboli a questa squadra. Ci vorrà la miglior Fermana per lottare contro questa squadra e cercare di portare a casa punti che per noi sono importanti”.

ECCO I CONVOCATI DI MISTER ANTONIOLI

PORTIERI

1 GINESTRA

12 ZIZZANIA

22 TANTALOCCHI

DIFENSORI

3 MORDINI

6 MANETTA

11 CLEMENTE

13 ESPOSITO

14 SCROSTA

21 SPEROTTO

24 ROSSONI

CENTROCAMPISTI

4 URBINATI

8 ISACCO

10 IOTTI

16 STAIANO

26 BIGICA

27 DEMIROVIC

ATTACCANTI

7 LIGUORI

9 COGNIGNI

17 BOATENG

18 CREMONA

19 NEPI

25 PALMIERI

28 RAFFINI