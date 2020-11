Covid-19. Auto in coda per i drive test a Tortoreto

LECCE – Duplice omicidio dopo una violenta lite in un appartamento nei pressi della stazione dove l’uomo viveva.

Con l’arbitro Daniele De Santis è stata uccisa anche la sua compagna, Eleonora Manta.

Il tragico fatto è avvenuto nella tarda serata di ieri, lunedì 21 settembre.

I due sono stati colpiti da diverse coltellate.

Testimoni riferiscono di aver visto fuggire un uomo.

Daniele De Santis era nato a Lecce l’8 luglio 1987, al quinto anno nella CAN C con oltre 60 gare arbitrate in terza serie.

Nel 2017 aveva esordito in Serie B come quarto uomo in Pisa-Benevento.

Il condominio in cui si è consumato il duplice omicidio è quello in cui abitava l’uomo, nel quartiere Rudiae, nei pressi della stazione ferroviaria.

Subito dopo l’arrivo degli investigatori è scattata la caccia al killer che sarebbe scappato e notato da alcuni testimoni.

