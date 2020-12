Microplastica nella placenta. Lo rivela uno studio made in Italy

Particelle di microplastica in placente umane. Questa è la sensazionale scoperta emersa da una ricerca made in Italy, pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica Environment International. Ad aver lavorato al progetto sono stati gli esperti dell’Università Politecnica delle Marche e dell’Ospedale Fatebenefratelli di Roma: Antonio Ragusa, Alessandro Svelato, Criselda Santacroce, Piera Catalano, Valentina Notarstefano, Oliana Carnevali, Fabrizio Papa, Mauro Ciro Antonio Rongioletti, Federico Baiocco, Simonetta Draghi, Elisabetta D’Amore, Denise Rinaldo, Maria Matta, Elisabetta Giorgini. Professionisti del settore che hanno messo nero su bianco quelli che sono i terribili impatti della plastica sugli organismi.

La ricerca ha coinvolto 6 donne sane, tra i 18 e i 40 anni, che stavano portando avanti gravidanze non problematiche. All’interno delle loro placente sono state rinvenute microplastiche e microparticelle varie. Ciò è stato possibile grazie alla tecnica della microspettroscopia Raman che ha permesso di raccogliere campioni di placenta dalle pazienti consenzienti. In totale sono stati trovati <<12 frammenti microplastici, di dimensioni comprese tra i 5 e i 10 micron, di forma sferica o irregolare, in 4 placente su 6: 5 nel lato fetale, 4 nel lato materno e 3 nelle membrane corioamniotiche. Tutte le microparticelle analizzate erano pigmentate: 3 di loro sono state identificate come polipropilene>> – materiale con cui vengono realizzate bottiglie di plastica e tappi – <<mentre per le altre nove è stato possibile identificare solo i pigmenti, che sono tutti utilizzati per rivestimenti, vernici e coloranti artificiali >>– che invece possono derivare da cosmetici, smalto per unghie, dentifricio, gesso, creme per viso e corpo – si legge nell’introduzione dello studio pubblicato sulla piattaforma pre-print bioRxiv, lo scorso luglio.

Risultati tanto incredibili quanto inquietanti che hanno scioccato sia i ricercatori che le donne protagoniste di questo studio. <<Con la presenza di plastica nel corpo viene turbato il sistema immunitario che riconosce come ‘self’ (se stesso) anche ciò che non è organico. E’ come avere un bimbo cyborg: non più composto solo da cellule umane, ma misto tra entità biologica e entità inorganiche. Le madri sono rimaste scioccate>> – ha spiegato Antonio Ragusa, primo autore della ricerca e direttore Uoc di ostetricia e ginecologia presso l’Ospedale Fatebenefratelli. <<I rischi per la salute dei bambini che già alla nascita hanno dentro di sé delle microplastiche ancora non si conoscono. Bisogna continuare a fare ricerca. Ma già sappiamo da altri studi internazionali che la plastica per esempio altera il metabolismo dei grassi. Riteniamo probabile che in presenza di frammenti di microplastiche all’interno dell’organismo la risposta del corpo, del sistema immunitario, possa cambiare, essere diversa dalla norma>> – ha continuato a precisare Ragusa.

Ancora non si conosce con certezza nemmeno come queste particelle di microplastica possano entrare nei nostri organismi. Ma le opzioni più accreditate fin ora sono due: tramite l’apparato respiratorio e quindi il circuito ematico oppure con l’alimentazione e quindi l’intestino.

Si tratta, dunque, di una notizia senza precedenti che da una parte mette in risalto la brillantezza e le grandi capacità dei ricercatori nostrani, ma dall’altra mostra al mondo i veri danni che l’utilizzo della plastica produce nelle nostre viste. Effetti terribili che ci interessano sempre più da vicino e da dentro.