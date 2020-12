Pescara, controlli zona rossa: due attività multate e denunciate

Gli agenti della questura di Pescara stanno effettuando numerose verifiche in diverse attività commerciali della città di Pescara, per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dalle zone istituite dal governo.

Nella giornata del 26 Dicembre, gli agenti hanno sanzionato un negozio di vendita al dettaglio di casalinghi, a Porta Nuova, poiché era aperto senza autorizzazione per l’esercizio, nonostante la zona rossa. La sanzione: chiusura per cinque giorni e multa da 400 euro.

Sempre nella giornata di S. Stefano, in un negozio per la vendita di fuochi pirotecnici, sono state sequestrate alcune scatole da 1 kg di fuori d’artificio di V categoria, vietati per la vendita senza autorizzazione. Alcune scatole erano senza marcatura Ce mentre altri 2 kg di prodotti erano scaduti. Il titolare del negozio è stato denunciato per il reato di commercio abusivo di materiale esplodente e sanzionato per i prodotti scaduti.