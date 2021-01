Monteprandone: falsificava atti e documenti, arrestato 56enne

RIPATRANSONE – Lo screening di massa gratuito in contrasto al Covid-19, nei comuni di Ripatransone e Cossignano, è atteso per le giornate di sabato 30 e domenica 31 gennaio. I test verranno effettuati presso la palestra dell’Ic di Ripatransone in via Uno Gera. Può essere effettuata la prenotazione ma questa non è obbligatoria. Sarà invece obbligatorio presentarsi muniti della propria tessera sanitaria e documento d’identità in corso di validità. I tamponi verranno effettuati nei seguenti orari: dalle ore 9 alle ore 13.30 e dalle ore 14 alle ore 18 in entrambi i giorni.