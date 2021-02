Ascoli-Salernitana: 21 i convocati bianconeri. Parla mister Sottil

ASCOLI PICENO – Mister Sottil: “A Reggio per disputare una grande partita”.

Mister Sottil, alla vigilia della sfida con la Reggiana, ha parlato al termine della seduta di allenamento, oggi insolita per via della neve che sta imbiancando il capoluogo:

“Abbiamo svolto una rifinitura più veloce in palestra a causa dei campi innevati, ma non fa niente, questa settimana abbiamo lavorato molto bene e intensamente, ieri abbiamo anticipato dei lavori sapendo che avrebbe nevicato, non è un problema, siamo pronti per la partita”.

Di fronte i bianconeri troveranno una Reggiana che nell’ultimo turno di campionato non ha affatto demeritato con il Chievo, nonostante la sconfitta:

“Abbiamo grande rispetto per la Reggiana, è reduce da un percorso partito dalla Serie C con lo stesso allenatore, sta facendo un ottimo lavoro, ha disputato una buona partita col Chievo; nonostante la sconfitta, non ha assolutamente demeritato. Rispettiamo sempre tutti, ma andiamo a Reggio per disputare una grande partita, andiamo per vincere e dare continuità a quello che stiamo facendo. Anche noi siamo in un ottimo momento, la squadra contro il Frosinone ha avuto una grandissima reazione, l’ennesima; nel momento migliore della gara abbiamo subito gol, ma i ragazzi hanno recuperato con grande lucidità e con grande ritmo. Domani dobbiamo continuare a spingere sull’acceleratore”.

In settimana i bianconeri hanno analizzato meglio la partita di martedì coi ciociari:

“Abbiamo rivisto la gara, analizzando le cose fatte molto bene e quelle in cui dobbiamo migliorare, sta a me correggere la squadra su determinati principi, dovevamo fare meglio certe cose, ci stiamo lavorando, i ragazzi si sono applicati molto, penso che si vedranno miglioramenti già dalla partita di domani. Secondo me abbiamo sbagliato troppo tecnicamente in certi frangenti, dovevamo essere più sereni e lucidi nella scelta, ma questa squadra è cresciuta moltissimo, di fronte c’era anche un Frosinone bello serrato e chiuso e a volte non è stato facile troverete gli spazi”.

Il tecnico avrà l’imbarazzo della scelta: tutti disponibili, ad eccezione di Simeri, squalificato:

“Dispiace per Simone, ne abbiamo già parlato, voleva prendere la palla, ma ormai è andata. Il rammarico è perdere giocatori in questo modo, lo dico sempre che bisogna solo pensare a giocare. Il gruppo è a disposizione, tutti hanno lavorato con grande intensità, sono contento di essere in difficoltà positiva nello scegliere il miglior undici iniziale; tutto questo grazie alla disponibilità e all’impegno dei ragazzi che in allenamento mi danno sempre soddisfazioni”.