Martinsicuro: le date della vaccinazione per gli ultra ottantenni

MARTINSICURO – Il Sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, ha comunicato che da mercoledì 17 avranno inizio le vaccinazioni contro il Covid 19 e proseguiranno anche nelle giornate di giovedì 18 e venerdì 19 febbraio. Afferma Vagnoni: “Insieme al personale della Protezione Civile – Croce Verde, stiamo organizzando l’allestimento della sede vaccinale presso il Palazzetto del Sport. Per le date indicate verranno chiamate SOLO le persone ultra ottantenni che hanno manifestato interesse ad essere vaccinati sulla piattaforma”. E ancora: “Chi non lo avesse ancora fatto, può farlo anche nei prossimi giorni, in modo da poter essere inserito negli elenchi in tempo utile per essere vaccinato nelle date sopra indicate”. E conclude: “Chi non è inserito negli elenchi non potrà essere vaccinato”.

Il Comune di Martinsicuro, fa sapere che provvederà, attraverso personale autorizzato, a contattare telefonicamente gli ultra-ottantenni inseriti nella lista consegnata dalla Asl di Teramo. Ai medesimi verrà comunicato il giorno e la fascia oraria nella quale dovranno presentarsi presso il Palazzetto dello Sport per la somministrazione del vaccino.

Nel giorno e nell’ora comunicati telefonicamente dovranno presentarsi con la massima puntualità solo gli ULTRA-OTTANTENNI che sono stati contattati, muniti di: tessera sanitaria; documento di riconoscimento (Carta d’identità, Patente, Passaporto, ecc.). Gli ULTRA-OTTANTENNI impossibilitati a muoversi saranno vaccinati direttamente a domicilio da operatori della Asl Teramo previa comunicazione telefonica. Non verranno eseguiti vaccini alle persone non iscritte nella piattaforma e non contattate dal Comune di Martinsicuro.