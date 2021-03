Abruzzo: Trovato morto in un canale autopsia eseguita

CORROPOLI: Fanno sesso per strada, una coppia viene denunciata dai Carabinieri della Stazione di Corropoli per atti osceni in luogo pubblico. Un 35enne ed una 26enne di Val Vibrata stavano consumando un vero e proprio rapporto sessuale con tanto di stupore di alcuni residenti attratti dai gemiti di piacere della coppia. Alcune persone hanno segnalato la vicenda ai Carabinieri che giunti sul posto, hanno identificato la coppia. I due, sono stati sanzionati per violazione delle misure anti-covid. Sempre a Corropoli, i militari della Stazione di Nereto, nel corso del servizio di controllo del territorio, questa notte, hanno preso tre giovani ventenni a bordo di un’auto, dove nella perquisizione, hanno rinvenuto sulla persona di D.D. sei bustine contenenti 35 grammi circa di sostanza di marijuana, per il quale è scattata la denuncia a fini di spaccio di stupefacenti. Inoltre per tutti e tre sono scattate le sanzioni anti-covid per aver violato il coprifuoco imposto dal D.P.C.M. dalle 22.00 alle 05.00.