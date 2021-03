Ascoli: le prime parole di Fabrizio Cacciatore

ASCOLI PICENO – A seguito del provvedimento pecuniario assunto dalla Federazione nei confronti dell’Allenatore dell’Ascoli Calcio Sig. Andrea Sottil, con riferimento alla partita di campionato Reggiana-Ascoli dello scorso 14 febbraio, il tecnico bianconero precisa quanto segue:

“Non mi piace che venga fuori l’immagine di una persona che è solita dire bestemmie perché non lo sono, nella maniera più assoluta. Ho ricevuto una precisa educazione da parte dei miei genitori, mia madre in modo particolare. Sono un padre di famiglia che ci tiene sempre a dare il buon esempio e ad essere un punto di riferimento per i miei figli. Si può sempre sbagliare e nella concitazione del gioco può capitare che si trascenda e si pronuncino anche parole foneticamente simili ad espressioni blasfeme, ma lungi da me voler urtare la sensibilità di alcuni”.

Per info su Oggi Sport: https://oggisport.it/ e la pagina Facebook https://www.facebook.com/oggisport/?notif_id=1597904047411099¬if_t=page_fan