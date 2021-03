Programmi tv stasera

Su Rai 1 alle 21.25 Che Dio ci aiuti 6 Ultima puntata Suor Angela non sa se dire tutta la verità a Erasmo. Nico prepara le nozze con Ginevra, aiutato da Monica. E mentre Azzurra si sente una “super suora”, Carolina si comporta in modo strano.

Su Rai 2 alle 21.20 Anni 20 Il un nuovo programma di attualità condotto da Francesca Parisella .Si tratta di un magazine settimanale ricco di servizi, reportage, storie, interviste e inchieste su temi diversi, soprattutto su quelli dimenticati dall’informazione.

Su Rai 3 alle 21.20 Lui è peggio di me Ultimo appuntamento con lo spettacolo di Marco Giàllini e Giorgio Panariello fatto di monologhi, interviste, canzoni, gag e tanti ospiti vip in un clima tra la situation comedy e il varietà.

Su Rete 4 alle 21.20 Dritto e rovescio con Paolo Del Debbio sull’impatto delle scelte politiche ed economiche sulla vita delle gente comune.

Su Canale 5 alle 21.20 Wonder Woman Nel 1917 la principessa amazzone Diana insieme al soldato americano Steve Trevor affronteranno il dio della guerra Ares, deciso ad annientare l’umanità. Combattendo lei scoprirà i suoi poteri e il suo vero destino.

Su Italia 1 alle 21.20 Vacanze ai Caraibi Film girato ai caraibi dove sull’orlo della bancarotta, si decide di far sposare la figlia convinto che l’uomo sia milionario. Con Christian De Sica e Massimo Ghini.

Su La 7 alle 21.15 PIAZZA PULITA Si parlerà sulle mosse del governo Draghi per contrastare la pandemia? I ristori ? Sono solo alcuni dei temi discussi da Corrado Formigli .

Su TV 8 alle 21.00 EUROPA LEAGUE Due le italiane in campo: il Milan è di scena in Inghilterra, sul campo del Manchester United, mentre la Roma ospita gli ucraini dello Shakthar Donetsk.

Su Nove alle 21.25 CAMBIO MOGLIE A Milano abita la famiglia Rosso che passano le loro giornate tra lavoro e aperitivi. A Novara invece i Galluzzo vivono in una cascina nel verde. Le mogli Renata e Peggy si scambiano casa per una settimana.

Su Mediaset 20 alle 21.00 2030 – FUGA PER IL FUTURO In un futuro distopico dove l’America è al collasso c’è un ufficio che decide di deportare altrove quelle persone non più utili alla società. Lì lavora Noah che incappa nel caso di una contadina. Con N. Cage

Su Rai 4 alle 21.20 CRIMINAL MINDS Mentre alcuni flashback ricordano il rapimento di Reid e Garcia da parte di una setta, la squadra fa di tutto per liberare i colleghi prima che sia troppo tardi. Con Matthew Gray Gubler, A. J. Cook

Su Iris alle 21.00 TESTIMONE INVOLONTARIO Il sergente James Dunn è un ex marine accusato di omicidio. Salvato dalla condanna a morte, viene rilasciato per una missione segreta: eliminare un trafficante di biotecnologie. Con Keenen Ivory Wayans

Su Rai Movie alle 21.10 THE CODE Keith è un ladro che vorrebbe ritirarsi dal giro. Prima però deve saldare un debito con un mafioso russo. Cosi chiede aiuto al collega Gabriel e gli propone di trafugare due preziose uova Fabergé. Con Antonio Banderas

Su Paramount Network alle 21.10 IL PAZIENTE INGLESE Toscana, II guerra mondiale. Un’infermiera accudisce un uomo sfigurato e in fin di vita dopo un incidente aereo. Lui le racconta il suo grande amore per Katherine. Con Ralph Fiennes

Su La 5 alle 21.10 ORGOGLIO E PREGIUDIZIO La signora Bennet cerca mariti per le figlie. Charles s’innamora di Jane, la primogenita. La giovane Lizzie è invece attratta dal nobile Darcy.

Su Cine 34 alle 21.00 SQUADRA ANTISCIPPO Il pittoresco commissario Giraldi tenta invano di catturare uno scippatore. Quest’ultimo, intanto, ruba a un americano una valigetta che contiene cinque milioni di dollari. Con Tomas Milian

Su Rai 5 alle 21.15 EUROPAKONZERT Tradizionale concerto annuale che celebra lo fondazione della Berliner Philharmoniker con la partecipazione della soprano Christiana Karg. Dirige il maestro Krill Petrenko.

Su Rai Premium alle 21.20 RE DI CUORI Il cardio chirugo Hugh Knight cade in disgrazia ed è costretto a lavorare come medico di famiglia nella suo città natale di Whyhope. Intanto la sua ex ragazza è in collera con lui.

Su Real Time alle 21.25 VITE AL LIMITE Leneatha è una madre single che lavoro duramente in ospedale per far fronte a tutte le spese perse e la famiglia. Ma la sua ossessione per il cibo sta mettendo a rischio la sua stessa vita. Il dottor Now è la sua unica speranza.

Su Giallo alle 21.10 TANDEM Villaggio abbandonato indagano sull’omicidio del Vicesin un paesino piuttosto malridotto, la vittima voleva attuare un piano di recupero del posto.

Su Top Crime alle 21.10 THE CLOSER Un mondo a parte dove indagare sull’omicidio di un giudice dello stato della California. L’unico testimone è il figlio autistico della vittima.