Serie B, Entella-Ascoli 0-0

Prima della partenza per Coverciano Mister Sottil ha parlato della sfida di sabato con la Virtus Entella:

“Sarà sicuramente una partita fondamentale, importante per raggiungimento dell’obiettivo, però poi ce ne saranno altre undici, quindi possiamo parlare di dodici finali. Chiaramente con l’Entella è uno scontro diretto che dobbiamo affrontare col piglio giusto, con cattiveria, abbiamo l’obbligo di ripartite”.

Con i liguri sarà il terzo match in otto giorni e il tecnico non esclude avvicendamenti rispetto agli undici schierati col Pisa:

“Quando si gioca ogni tre giorni bisogna gestire le forze della squadra, non è sempre facile ricaricarsi anche a livello nervoso oltre che fisico. Ho due giorni per preparare bene la partita, abbiamo lavorato tutti insieme, deciderò all’ultimo come sempre, è chiaro che potrebbe entrare qualcuno un po’ più fresco”.

Sottil non potrà contare sullo squalificato Saric, ma avrà a disposizione Kragl:

“Kragl ha smaltito una distorsione al collaterale leggera, ma molto fastidiosa; oggi si è allenato regolarmente col gruppo e partirà per Firenze, dove saremo in ritiro prima di trasferirci a Chiavari. Sono contento di riaverlo in squadra”.

Domattina è in programma la rifinitura al Centro Tecnico di Coverciano:

“Siamo tutti sul pezzo, non si dorme la notte, ognuno nel suo ruolo lavora per centrare l’obiettivo. Noi, il gruppo squadra, la società, i direttori, tutti sono allineati e coperti e si parte un giorno prima per smaltire il viaggio ed avere subito una concentrazione molto più attenta e agonisticamente cattiva, utile per preparare questa grande sfida. Domani valuterò bene col Prof e lo staff sanitario qualche acciacco e problemino fisico, dopo la rifinitura sceglierò i giocatori a disposizione”.

