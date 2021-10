Crotone-Ascoli: parola ai protagonisti

Mister Sottil, al termine della seduta di allenamento, ha parlato dalla sala stampa del Picchio Village della sfida di domani col Crotone:

“I primi giorni della settimana c’era ancora delusione per la sconfitta col Brescia, ne abbiamo parlato, ci siamo confrontati, poi abbiamo iniziato a preparare la partita di Crotone con determinazione e voglia di rivalsa, cercando di migliorare quello che non ha funzionato. E’ stata un’ottima settimana di lavoro da parte dei ragazzi, abbiamo cercato di migliorare anche la condizione di qualcuno. Domani allo Scida serviranno mestiere e lettura delle situazioni perché all’interno di una partita ci sono tante mini partite che bisogna saper leggere, i ragazzi devono saper distinguere i vari momenti. La rosa è ampia, ci sono calciatori che scalpitano e che sono pronti per sostituire chi non c’è. Il Crotone è una squadra retrocessa dalla A, ha ottimi calciatori, ben allenata, ha un ambiente molto caldo, siamo pronti per andare a fare la nostra partita, a noi non deve interessare la situazione degli avversari, dobbiamo concentrarci su quello che dobbiamo fare noi”.

Sono 24 i bianconeri convocati da Mister Sottil per la sfida di domani pomeriggio con il Crotone, valida per la 7^ giornata di andata del Campionato di Serie BKT, in programma alle ore 14:00 all’Ezio Scida di Crotone.

All’assenza di Buchel, squalificato, si aggiunge quella di Avlonitis, non ancora al meglio.

Torna a disposizione il centrocampista Saric.

Squadra e staff, subito dopo pranzo, partiranno alla volta di Roma Fiumicino per imbarcarsi nel pomeriggio sul volo diretto a Lamezia Terme.

PORTIERI: 13 Guarna, 1 Leali, 22 Raffaelli

DIFENSORI: 6 Baschirotto, 33 Botteghin, 3 D’Orazio, 5 Felicioli, 15 Quaranta, 2 Salvi, 23 Spendlhofer, 4 Tavcar

CENTROCAMPISTI: 32 Caligara, 8 Castorani, 18 Collocolo, 21 Donis, 27 Eramo, 37 Maistro, 30 Saric

ATTACCANTI: 26 Bidaoui, 40 De Paoli, 9 Dionisi, 31 Fabbrini, 11 Iliev, 7 Petrelli

DATO DEFINITIVO A Crotone ci saranno 21 tifosi dell’Ascoli nel settore ospiti

QUI CROTONE

Mister Modesto è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Ascoli in programma domani alle 14 allo Scida:

“Dobbiamo ripartire dall’essere più tosti possibili, cattivi in tutte le fasi ed è normale che la concentrazione deve essere a mille. Dobbiamo essere molto

più convinti dei mezzi che abbiamo, sappiamo qual è il momento che stiamo attraversando e quindi ci dobbiamo riprendere presto. L’Ascoli sarà tosto e arrabbiato, ha fisicità, velocità in avanti e giocatori di categoria con un allenatore ben preparato”.

Ecco l’elenco dei convocati da Francesco Modesto per il match interno di domani contro l’Ascoli, gara in programma alle ore 14.00 :

1 Festa 3 Cuomo 5 Visentin 6 Mondonico 7 Vulic 8 Estevez 9 Mulattieri 10 Benali 11 Juwara 13 Contini 15 Donsah 17 Molina 18 Oddei 19 Canestrelli 22 Saro 23 Giannotti 24 Kargbo 27 Nedelcearu 28 Borello 30 Paz 32 Mogos 44 Schirò 99 Maric

