Marche: due paesi della regione entrano in Romagna

PESARO: I paesi marchigiani, Montecopiolo e Sassofeltrio passano dalle Marche all’Emilia Romagna. C’è il rischio che il distacco abbia conseguenze negative per i servizi essenziali e per gli standard occupazionali nell’intero Montefeltro e dunque per lo sviluppo del territorio. Per questo in dichiarazione di voto ho annunciato il voto contrario del Partito Democratico.” Così in una nota il Senatore PD Francesco Verducci, intervenuto in Aula sul distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche. Invece il centrodestra dice: “I sogni si avverano, anche vincendo resistenze e superando ostacoli all’apparenza insormontabili. Finalmente i due comuni di Sassofeltrio e Montecopiolo, dopo il voto odierno in Senato, lasciano la regione Marche per entrare nel territorio dell’Emilia-Romagna dopo tanti anni di ‘stop and go’ e un referendum vinto nel 2007 dai fautori del distacco”. Così in una nota i deputati della Lega Jacopo Morrone e Elena Raffaelli e il senatore di Forza Italia Antonio Barboni. Sassofeltrio e Montecopiolo rientrano in un territorio a cui sono uniti da fattori geografici, storici e culturali, senza contare i legami economici e la rete dei servizi”.