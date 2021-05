Previsioni meteo oggi domani e dopodomani

GIULIANOVA – Venerdì mattina alle 10 si inaugura la “stanza degli abbracci” nella Rsa “Eurialo Parere” a Giulianova. Si tratta di un dono della Cgil e dello Spi, il sindacato dei pensionati della Cgil, che hanno voluto dotare la struttura di bivio Bellocchio di una stanza con dispositivi per contrastare situazioni di contagio. In questo modo nella Rsa, riconvertita provvisoriamente per ospitare i pazienti Covid 19 ritenuti non gravi e in via di guarigione, si consentirà agli ospiti di incontrare ed abbracciare i propri cari in totale sicurezza.