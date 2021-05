Programmi tv stasera

ARIETE: In amore dimentica le vecchie cose. Sul lavoro sei in una fase di recupero è finita la fase negativa, stai riacquistando forza.

TORO: Mese delle scelte più impegnative e difficili. Nel lavoro periodo difficile, non senti il desiderio di cambiare.

GEMELLI: Per le coppie di lunga durata ci sono progetti importanti come casa o figli. Nel lavoro dando attenzione alle relazioni con i colleghi.

CANCRO: In questo mese di Maggio nell’ amore nuovi incontri per i single mentre per le coppie pensano a progetti futuri. Puoi recuperare qualche problematica nata di recente .

LEONE: Maggio è il mese del via libera ai sentimenti. Periodo importante per tutti quelli che vogliono mettersi in gioco, con Marte dalla vostra parte c’e’ la voglia di ripartire.

VERGINE: Questo mese è favorevole per gli incontri dei single, per le coppie piccole discussioni che si risolveranno. Sul lavoro alcuni rpensamenti.

BILANCIA: Con la Luna in opposizione cercate di essere pazienti. Non serve ricordare il passato. Il lavoro porta preoccupazioni e agitazione, cercate di essere meno nervosi.

SCORPIONE: In questo mese, sarà meglio trattare questioni in sospeso per quanto riguarda l’amore. Sul lavoro confusione per l’attesa di una conferma che tarda ad arrivare.

SAGITTARIO: Nel mese di Maggio fai attenzione alle discussioni banali. Per i single nuove opportunità. Sul lavoro, potrebbero venire al pettine delle difficoltà che stai affrontando.

CAPRICORNO: Per le coppie che hanno dei problemi dovrebbero evitare i conflitti. Per i single nuovi incontri. Sul lavoro verranno risolti dubbi o problemi.

ACQUARIO: Le relazioni nate in questo Mese di Maggio potrebbero diventare qualcosa di stabile. Sul lavoro c’ è voglia di cambiamenti con progetti importanti.

PESCI: In amore fate attenzione alle parole di troppo. Per le coppie nuove opportunità di pensare a progetti importanti. Sul lavoro devi fare delle scelte e questo ti confonde. È probabile che tu debba affrontare qualche problema .