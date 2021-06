Programmi tv stasera

CHIETI: Marco Cassano il 29enne, che gorni fa fu bloccato dai carabinieri di Francavilla con 101 chili di droga tra marijuana, hashish e cocaina fingendosi un corriere, resterà in carcere. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari Luca De Ninis, che ha convalidato l’arresto del giovane accogliendo le richieste del sostituto procuratore Giuseppe Falasca.

Il giovane è stato interrogato ieri mattina collegandosi in videoconferenza dal penitenziario di Lanciano. Marco Cassano ha dichiarato di svolgere lavori saltuari e di essere disoccupato da oltre un anno. Quando è stato fermato dai militari all’esterno di un garage vicino a piazza Sant’Alfonso, era vestito da corriere e si trovava a bordo di un furgone rosso con tanto di logo di una nota società di spedizioni. Il giudice spiega:”L’indagato ha acquistato il furgone a novembre 2020 in prestanome di albanesi non individuati i quali, l’avrebbero spinto nelle attività illecite di traffico e coltivazione di droga. Cassano, prosegue il giudice ha aggiunto di essere stato ingannato dagli albanesi, e non essersi reso conto che la stipulazione dei contratti a suo nome (l’acquisto del furgone e la locazione di capannone e appartamento adibiti a serre idroponiche) avrebbe consentito la sua agevole identificazione.

Nel merito delle accuse il ragazzo è rimasto in silenzio alla scelta di non rispondere,si aggiunge la sostanziale ammissione di far parte di un’organizzazione articolata, in grado di gestire importanti traffici di stupefacenti di varia natura (tra cui la cocaina) e di gestire professionalmente una o più serre idroponiche con la produzione su larga scala di stupefacenti a base di thc”.

“La detenzione accertata di hashish e marijuana, per quantitativi superiori ai 100 chili, integra certamente l’ipotesi del quantitativo ingente, a cui accede la detenzione illecita di circa 500 grammi di cocaina e l’evidente inserimento dell’arresto in un contesto di un’organizzazione certamente professionale, complessa e operante a livello ultraregionale nella produzione e nel traffico degli stupefacenti spiega ancora il giudice,e l ruolo di prestanome auto-attribuitosi dall’indagato è certamente riduttivo, poiché Cassano ha invece svolto un ruolo operativo di sicuro rilievo. La presenza della serra scoperta dagli investigatori del luogotenente Davide Di Sciullo a Ripa Teatina, in una villetta isolata di contrada Feudo,fa ritenere che il 29enne conosca anche ulteriori ambiti operativi illeciti dell’organizzazione. Secondo il giudice, Marco Cassano deve restare in carcere perché è intenso e attuale il pericolo di reiterazione del reato, desumibile sia dalle modalità delle condotte sia dalla natura e quantità rilevantissima di droga, che evidenziano come l’arrestato operi a livelli assai alti nella catena di produzione e distribuzione degli stupefacenti. Senza dimenticare che Cassano non si è dichiarato tossicodipendente e vive con la madre beneficiaria del reddito di cittadinanza, quindi non versa in stato di indigenza assoluta, sicché la scelta di dedicarsi al traffico di stupefacenti appare libera e consapevole.”