Programmi tv stasera

ARIETE: Tensione e nervosismo sul piano lavorativo fino ad autunno. L’amore in un periodo complicato, soprattutto a luglio. Agosto più interessante per chi ha voglia di rimettersi in gioco.

TORO: L’estate interessante per i sentimenti. Nuovi amori e incontri. Impegni lavorativi insorgono ad agosto e rendono meno spensierati.

Gemelli: A giugno cambiamenti sul lavoro in prospettiva.Venere da luglio favorisce l’amore e i nuovi incontri.

CANCRO: L’amore e la passione ritornano in buon aspetto. Passione migliore nella seconda parte dell’anno. Affinità ideale da ricercare con altri segni come Toro e Vergine.

LEONE: Sarete troppo presi dal lavoro e dal futuro. A luglio scelte importanti da fare anche in tema sentimentale. Nuovi incontri ad agosto. Periodo particolarmente florido per il lavoro.

VERGINE: Vita sentimentale sottotono, senza particolari sussulti. Miglioramento nel lavoro. Si raccoglieranno i frutti di quanto seminato.

BILANCIA: estate interessante per le coppie stabili che potrebbero fare scelte di vita importanti. Importanti novità anche per il lavoro ad agosto.Guadagni inaspettati in vista.

SCORPIONE: Nei mesi Giugno e luglio tensioni e preoccupazioni in ambito lavorativo. Agosto mese di recupero. La passione di coppia riaffiorerà.

SAGITTARIO: Mesi non ideali per la vita sentimentale. Difficoltà di coppia e in famiglia. Le tensioni del lavoro influiscono negativamente sulla vita sentimentale.

CAPRICORNO: novità in amore per i single. Fase di stallo in vista di un autunno pieno di offerte sul fronte lavorativo.

ACQUARIO: Il malumore di troppo rischia di compromettere stabili relazioni. Recupero da luglio per un agosto più spensierato in amore. Prudenza raccomandata sul lavoro e sulle scelte da compiere.

PESCI: Agosto mese più bello per i sentimenti. Lavoro molto proficuo . Certi progetti non possono essere accantonati e andranno portati avanti.