Serie C, PlayOut: programma e designazioni arbitrali

L’AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per le gare dei play out (andata per Fano-Imolese, ritorno per Legnago-Ravenna e Paganese-Bisceglie) .

Ecco di seguito terna arbitrale e IV uomo delle sfide in programma:

Sabato 22 maggio, ore 17

ALMA JUVENTUS FANO – IMOLESE (andata)

Fabio Natilla

Molfetta

Mauro Dell’Olio

Molfetta

Marco Belsanti

Bari

Daniele Perenzoni

Rovereto

LEGNAGO SALUS – RAVENNA (andata 1 – 0)

Gianpiero Miele

Nola

Giorgio Rinaldi

Roma 1

Luca Dicosta

Novara

Paride Tremolada

Monza

PAGANESE – BISCEGLIE (andata 1 – 2)

Andrea Colombo

Como

Riccardo Vitali

Brescia

Massimo Salvalaglio

Legnano

Valerio Maranesi

Ciampino

IL REGOLAMENTO DEI PLAYOUT DI SERIE C

Ai playout vanno penultima, terzultima, quartultima e quintultima di ogni girone (penultima contro quintultima e terzultima contro quartultima). Nel girone C (che ha una squadra in meno) si sfidano solo penultima contro terzultima. Si gioca su andata e ritorno, col ritorno in casa della miglior classificata. Si salva chi ha fatto più punti nella doppia sfida, in caso di parità conta la differenza reti della doppia partita. In caso di ulteriore parità si salva la miglior classificata in campionato. Ritorno in calendario sabato 22 maggio.

