Abruzzo: operazione antidroga sgomitata la centrale dello spaccio

L’AQUILA: 7 extracomunitari avevano trovato riparo in un casolare rurale,allestita come una vera e propria centrale di spaccio di sostanze stupefacenti di cocaina e hashish vivendo nel casolare degradato in precarie condizioni igieniche.L’indagine della Polizia locale di Avezzano erano state avviate nel marzo scorso. Secondo quanto emerso, centinaia gli scambi di droga registrati nell’arco della giornata sono stati rinvenuti e sequestrati un quantitativo rilevante di sostanze stupefacenti, materiale per il confezionamento e migliaia di euro probabile provento dell’attività di spaccio. Nell’operazione sono stati impegnati gli uomini delle unità cinofile della Guardia di Finanza, per i 7 extracomunitari sono scattati gli arresti .