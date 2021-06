Ascoli, il neo DS: “Costruiremo una mentalità vincente”. La VideoConferenza

Si è svolta ieri pomeriggio in diretta Facebook la conferenza stampa di presentazione del Direttore Sportivo bianconero Fabio Lupo, collegato dagli uffici Bricofer di Roma insieme al management bianconero, composto da Patron Pulcinelli, dal Presidente Neri, dal DG Ducci, da Roberta Pulcinelli, dai Vice Presidenti Di Maso e Caffaro, dal Consigliere di Amministrazione Cimin e dal Responsabile Marketing Verdone.

Tanti gli argomenti trattati, dagli obiettivi stagionali alle ultime notizie di calciomercato:

“Scenderemo in campo con l’obiettivo di vincere ogni partita, a partire dalla prima amichevole estiva” – ha dichiarato il Direttore Sportivo Lupo – “Solo con questa mentalità si può costruire qualcosa di importante. Con forza e determinazione ce l’andremo a giocare su ogni campo; l’importante è pedalare e far battere forte il cuore”.

Sui contratti in scadenza di Brosco e Pucino ha detto:

“Brosco ha fatto una scelta diversa, con garbo ed educazione ha risposto ‘no’ alla nostra proposta contrattuale, ha ritenuto di volersi guardare attorno, siamo dispiaciuti perché avevamo il punto da cui ripartire, ma lo ringrazio per quello che ha fatto in questi anni all’Ascoli. Ringrazio anche Pucino per il suo contributo, nel suo caso è la Società che ha scelto di non proseguire il rapporto”.

16 giugno 2021: LA VIDEOCONFERENZA COMPLETA (clicca QUI)

Per info su Oggi Sport: https://oggisport.it/ e la pagina Facebook https://www.facebook.com/oggisport/?notif_id=1597904047411099¬if_t=page_fan