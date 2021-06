Cupra Marittima: si masturba in spiaggia, si cerca l’uomo

CUPRA MARITTIMA – L’episodio è avvenuto nella giornata di ieri, martedì 22 giugno, in una spiaggia di Cupra Marittima. Un uomo vestito di nero ha cominciato a masturbarsi alla vista di una signora che, accortasi di quanto stava accadendo, ha allertato il bagnino. Immediatamente sul posto sono intervenuti i carabinieri. Della ricerca dell’uomo si sta occupando la Polizia Locale e da quanto si apprende, pare che l’uomo sia recidivo a questi comportamenti. Inoltre, pare sia stato avvistato in bici propio in direzione Cupra.