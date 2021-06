Grottammare: incidente, interviene l’eliambulanza del 118

ASCOLI PICENO – Domani, 23 giugno, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, on. Mara Carfagna, sarà in visita nelle Marche, ad Ascoli Piceno. Il programma prevede alle ore 12,30 un incontro al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, con il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, l’assessore alla Ricostruzione, Guido Castelli, e con i sindaci dei comuni terremotati.Successivamente alle ore 15 è convocato il Tavolo istituzionale del CIS Sisma alla Sala De Carolis del Palazzo Municipale, Palazzo dell’Arengo, Ascoli Piceno.

A conclusione del Tavolo CIS Sisma, alle ore 16, è previsto un punto stampa alla Sala Ceci della Pinacoteca Civica sempre al Palazzo dell’Arengo.