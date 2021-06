Marche: ladro entra in casa mentre è a letto a guardare la tv

PESCARA: La Guardia di Finanza ha compiuto 8 arresti; trasportavano Marijuana in ambulanza durante il lockdown, dalla Sicilia in Abruzzo dove era stata creata una sinergia con i clan di Pescara. 65kg di sostanze stupefacenti sequestrati. L’organizzazione, che operava nel capoluogo peloritano ed in quello etneo, con propaggini a Roma e a Pescara, era specializzata nella commercializzazione di elevati quantitativi di sostanze stupefacenti durante iL lockdown, quando era divieto di spostamento per la “zona rossa”, i soggetti indagati si muovevano trasportando e distribuendo importanti partite di sostanze stupefacenti.A capo dell’organizzazione c’era il pregiudicato messinese S.G. , 33 anni, con legami con il clan mafioso messinese Spartà, ed i pregiudicati catanesi S.C. e L.P. , di 44 e 53 anni, della famiglia “Nizza”, che fa parte del clan mafioso catanese Santapaola-Ercolano. Dell’organizzazione facevano parte, inoltre, i messinesi F.G., 46 anni, e M.F., 40 anni, oltre al brontese A. M. , 48 anni, che, in qualità di corrieri di droga, curavano l’approvvigionamento e la distribuzione, in Abruzzo e in Sicilia, delle partite di droga, fornite da un pregiudicato messinese domiciliato a Roma, F.F. alias Gianpiero, 61 anni. Le indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina,tramite intercettazioni telefoniche e ambientali, hanno consentito di ricostruire tutte le fasi dell’illecito traffico di sostanze stupefacenti: dalla pianificazione dell’approvvigionamento al trasferimento di ben tre carichi di sostanze stupefacenti, uno dei quali destinato a Pescara e due in Sicilia. A febbraio, la Guardia di Finanzaè riuscita a ricostruire la consegna del carico di circa 25 chilogrammi di sostanza stupefacente destinata a Pescara, a favore di S.M., pregiudicato di di 49 anni, noto clan pescarese Spinelli, di etnia rom. La partita di droga, procacciata dai siciliani S.C. e S.G., è stata trasportata dai corrieri F.G. e M. F. e fornita dal romano F F. alias Gianpiero. Un secondo carico, di circa 30 chilogrammi di marijuana, da recapitare a Messina, sempre su input dei narcotrafficanti siciliani S. G., S. C. e L.P., era stato nuovamente commissionato ai “corrieri” messinesi F.G. e M.F., a Roma, dal medesimo fornitore F.F. alias Gianpiero. In entrambe le occasioni, per il trasporto dei due carichi di droga a Pescara e a Messina gli indagati hanno utilizzato un’autoambulanza di una Onlus messinese.